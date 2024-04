Il fondo americano Pimco pronto a finanziare il presidente nerazzurro, in modo da chiudere il prestito con Oaktree e tenersi il club mantenendone il controllo anche oltre il 20 maggio, quando scadranno i termini per la restituzione degli oltre 350 milioni di prestito concessi proprio da Oaktree. Si tratterebbe di un finanziamento di 400 milioni in tre anni. Per la definizione dell’operazione potrebbero volerci 15-20 giorni

Arrivano conferme riguardo alla notizia che Sky Sport aveva anticipato una settimana fa. Il presidente dell’Inter Steven Zhang sta lavorando con un fondo per chiudere il prestito di Oaktree in scadenza al 20 maggio (data in cui scadrà il termine per il prestito concesso da Oaktree a Suning, che in cambio ha messo in pegno le proprie quote della stessa Inter) e mantenere così il controllo del club. Il nome è quello del fondo americano Pimco.