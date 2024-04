Zhang cerca finanziatori: c'è anche fondo inglese

La volontà di Steven Zhang è restare al comando dell'Inter anche oltre il 20 maggio, data in cui scadranno i termini per la restituzione degli oltre 350 milioni di euro (interessi compresi) prestati dal fondo californiano Oaktree Capital Management a Suning, che in cambio ha messo in pegno le proprie quote della stessa Inter. Zhang è al lavoro per il rifinanziamento del prestito stesso, avendo ormai da tempo intrapreso dei dialoghi sia con Oaktree (ancora in corso) sia parallelamente, ed è questa la novità, con un fondo anglosassone. Un fondo che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe prendere il posto della stessa Oaktree in appoggio a Zhang nella gestione dell'Inter, con un nuovo finanziamento e una nuova scadenza.