Lazio, sogno Champions col quasi ex Luis Alberto

La vittoria di Genova rilancia la Lazio di Tudor, 3 vittorie su 4 in campionato da quando è arrivato in panchina: il traguardo Champions resta lontano ma non è impossibile. E contro il Genoa il gol è stato confezionato da futuri ex, giocatori cioè che lasceranno cioè il club a fine stagione: intuizione di Felipe Anderson, assist di Kamada, gol di Luis Alberto

È il destino dei giocatori ad alta qualità. Nel bene o nel male non passano mai inosservati. Luis Alberto ha poi spesso la tendenza a metterci anche del suo. Dallo strappo post Salernitana al bacio sullo stemma del club, dalla richiesta di rescissione al pesantissimo gol di Genova. Le vie di mezzo le percorre solo sul campo. La società non lo ha punito, dando carta bianca a Tudor che ha visto atteggiamenti giusti e buoni allenamenti in settimana e lo ha schierato titolare. Ha perso i gradi da capitano non la voglia di chiudere bene il suo ciclo in biancoceleste. A patto, va sempre ricordato, che arrivi un’offerta ritenuta soddisfacente dalla Lazio. Il suo poi verrà ricordato come una sorta di gol… degli ex. L’intuizione di Felipe Anderson, l’assist di Kamada e il sigillo dello spagnolo. La rete decisiva di Genova confezionata da tre giocatori che per motivi e con modalità diverse a fine stagione lasceranno la Lazio.