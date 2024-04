In difesa scelte obbligate, Reijnders in mezzo

Il Milan si prepara per il derby di lunedì 22 aprile. In difesa scelte obbligate (Thiaw è squalificato, Kalulu e Kjaer sono infortunati) con la coppia Gabbia-Tomori al centro e con Calabria e Theo Hernandez rispettivamente a destra e sinistra. In mezzo Reijnders è sicuro di una maglia da titolare con uno tra Musah e Adli. Qualche dubbio in attacco. Ibrahimovic e Furlani a Milanello, hanno assistito all’allenamento di oggi. Le ultime news da Peppe Di Stefano

PROBABILI FORMAZIONI 33^GIORNATA