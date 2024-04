Il numero uno di RedBird in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore': "Sono appena arrivato e non ho alcuna intenzione di vendere, il mio obiettivo è costruire una realtà insieme solida e vincente. Non ci sono colloqui con alcun investitore che possa ottenere il controllo o la governance del Milan. Penso di rimanere a Milano a lungo"

Al Milan ancora a lungo, pensando ai margini di crescita sportivi ed economici, puntando sempre alla vittoria. Sono questi i tre concetti chiave espressi dal numero uno di RedBird Gerry Cardinale in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore': "Sono appena arrivato e non ho alcuna intenzione di vendere, il mio obiettivo è costruire una realtà insieme solida e vincente - spiega -. La solidità e l’autonomia finanziaria sono condizioni necessarie per vincere in maniera sana le competizioni. Il Milan ha margini straordinari di crescita nella performance sportiva e margini enormi di miglioramento economico". E ancora: "Non ci sono colloqui con alcun investitore che possa ottenere il controllo o la governance del Milan. Penso di rimanere a Milano a lungo".