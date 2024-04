Dove vedere Sassuolo-Lecce

La partita tra Sassuolo e Lecce della 33^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 21 aprile alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marco Nosotti e Vanessa Leonardi. Inoltre appuntamento con ' La Casa dello Sport-Day ' per il pre e post partita (dalle 11.30 e alle 14.30) con Giorgia Cenni in compagnia di Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Sassuolo e Lecce

Il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie e due pareggi in cinque sfide di Serie A contro il Lecce e nella competizione ha affrontato più spesso solo la SPAL (6: 4 vittorie, 2 pareggi) tra le squadre contro cui non ha mai perso. Il Sassuolo ha vinto le prime due partite casalinghe di Serie A contro il Lecce, che potrebbe diventare la quarta squadra battuta dai neroverdi nei primi tre incroci interni nella competizione, dopo Crotone, Empoli e Milan. Il Sassuolo ha pareggiato le ultime tre partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 19 gare in campionato (3 vittorie, 13 sconfitte); solo una volta è arrivato a quattro pareggi di fila nella competizione (aprile 2018 – la terza contro il Milan anche in quel caso). Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1 vittoria, 2 pareggi) e nella competizione non fa meglio dallo scorso maggio; in particolare Davide Ballardini potrebbe diventare il primo allenatore a rimanere imbattuto nelle prime quattro partite in casa nel massimo campionato sulla panchina neroverde. Da quanto è arrivato Luca Gotti, il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tre partite su quattro, mentre aveva ottenuto solamente due clean sheet nelle precedenti 28 sfide con Roberto D’Aversa in panchina in questo campionato. Il Lecce ha realizzato solo quattro reti nelle ultime 10 trasferte di Serie A, mai più di una a incontro; i giallorossi non arrivano a 11 gare esterne consecutive nella competizione segnando al massimo un gol da dicembre 2000 (11 in quel caso).