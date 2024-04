Le fatiche di coppa e un grande Bologna costano caro alla Roma, battuta in campionato dopo oltre due mesi dall'ultima volta e che vede ora più a rischio la sua corsa per un posto in Champions. Non fa drammi, però, Daniele De Rossi nel post match: "Forse siamo stati un po' meno brillanti delle altre volte, ma davanti avevamo una squadra che gioca bene, ti fanno sembrare meno brillanti perché allungano le distanze, quando vanno in pressione fai fatica a prenderli e si muovono tanto che era la cosa che aveva contraddistinto noi quasi sempre - ha spiegato l'allenatore -. Sotto porta succede di essere meno cinici. Abbiamo vinto delle partite in cui siamo stati quasi perfetti e l'avversario aveva tirato di più, oggi è andata così. Complimenti al Bologna perché non ha rubato assolutamente niente, abbiamo visto i numeri, una partita abbastanza equilibrata. Sullo 0-0 eravamo riusciti a essere pericolosi prima di loro. A volte sbloccarla ti dà quella marcia in più, per quanto riguarda il nervosismo forse un pochino c'è stato, non possiamo farci innervosire per un giallo sbagliato, perché sicuramente non era giusto, ma non abbiamo perso mica per quello e non possiamo farci innervosire da quello. Unito al gol subito dopo ci ha portato un po' fuori strada, ma i ragazzi hanno fatto la prestazione fino alla fine. Ci sta ogni tanto che ti innervosisci, ma non deve influenzare il tuo modo di stare in campo. I ragazzi non hanno mollato, se vogliamo continuare questa rincorsa dobbiamo essere bravi a gestire i momenti, essere capaci di non prendere goal al 43', capire che sul 2-1 l'inerzia era dalla parte nostra. Non posso dire niente a loro, gli errori si fanno e cercheremo di migliorare, ma l'atteggiamento è stato quello solito dei ragazzi che conosco e che devo ringraziare sempre".