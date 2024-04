Il primo match point è quello di stasera nel derby contro il Milan: se l’Inter batte i rossoneri è aritmeticamente campione d’Italia. Ma se ciò non dovesse succedere, quando potrà festeggiare la seconda stella? Opportunità già contro il Torino sabato prossimo: ecco tutte le combinazioni MILAN-INTER, L'AVVICINAMENTO AL DERBY LIVE

È ormai conto alla rovescia per i tifosi nerazzurri che aspettano soltanto l'aritmetica per festeggiare la seconda stella. Il primo match point è quello più auspicato dagli interisti, ovvero quello che vedrebbe la squadra di Simone Inzaghi campione d'Italia in caso di vittoria nel derby di questa sera. I calcoli sono semplici: se l'Inter batte il Milan va a +17 con cinque giornate da giocare. Irraggiungibile…

Se l’Inter pareggia il derby… In caso di pareggio contro il Milan, i nerazzurri rimarrebbero a +14 sui rossoneri e dunque con ancora 15 punti a disposizione non potrebbero festeggiare il titolo. Il match point successivo diventerebbe dunque quello contro il Torino di sabato 27 aprile. In quel caso, a San Siro, all’Inter basterebbe una vittoria per non dover dipendere dal Milan, ma i nerazzurri sarebbero campioni anche se dovessero replicare il risultato del Milan, qualsiasi esso sia. In quel caso, infatti, il vantaggio rimarrebbe di 14 punti, ma le giornate da giocare sarebbero quattro, quindi con 12 punti a disposizione l’Inter sarebbe campione d’Italia.



Riepilogando: l'Inter pareggia il derby, è campione contro il Torino se... Vince contro il Torino

Fa lo stesso risultato del Milan

Se l’Inter perde il derby… In caso di sconfitta nel derby di Milano, l’Inter potrebbe comunque festeggiare nel match successivo contro il Torino ma a determinate condizioni. Un ko nel derby infatti manderebbe i rossoneri a -11 a cinque giornate dal termine. Se l’Inter dovesse poi vincere contro il Torino, dovrebbe comunque sperare che il Milan non porti via tre punti da Torino contro la Juventus. Un successo contro i granata porterebbe infatti i nerazzurri a quota 86, se contemporaneamente il Milan dovesse pareggiare a Torino andrebbe a 73 e con quattro giornate da giocare non potrebbe più raggiungere l’Inter. Se invece l'Inter dovesse pareggiare contro il Torino, non basterebbe la sconfitta del Milan per festeggiare lo scudetto. I nerazzurri in questo caso andrebbero infatti a +12 a quattro giornate dal termine. Il Milan potrebbe in teoria raggiungere i "cugini" e giocarsi lo scudetto nello spareggio.



Riepilogando: l'Inter perde il derby, è campione contro il Torino se Vince contro il Torino e il Milan non vince contro la Juve