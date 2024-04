3-1 alla Roma, +7 sui giallorossi e profumo di Champions sempre più invadente tra le strade di Bologna . La squadra rossoblù e i suoi tifosi si godono un'altra serata magica dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico nell'incrocio diretto preziosissimo per l'Europa. Un quarto posto che vede ormai padroni i ragazzi di Thiago Motta . "Sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra - ha detto -. Sono venuti qua, contro una squadra molto difficile in questo momento, e hanno fatto una prestazione meravigliosa, di grandissimo livello, non solo offensivamente ma anche difensivamente, con grande responsabilità e questo mi lascia molto soddisfatto. Questo fa bene al nostro calcio, avere delle partite così vuol dire che siamo sulla strada giusta. Champions? Penso solo a quello che abbiamo fatto stasera, a goderci questo momento e approfittarne al massimo . Tutto il resto viene a suo tempo. Il nostro presente è bello, pensare ad altre ipotesi non significa niente. Sono molto grato a questi ragazzi, alla nostra gente, penso che sia stata una serata meravigliosa".

"Ndoye scelta tattica. Zirkzee? I campioni si vedono alla fine"

"Ogni giocatore mette a disposizione del gruppo la sua miglior versione, il calcio cambia tantissimo, il nostro momento è buono e per questo vogliamo goderci il presente - ha aggiunto -. È una vittoria che dà ancora più fiducia ai ragazzi a giocare in questo modo. Danno grande responsabilità e generosità in difesa, poi con la palla hanno coraggio e si divertono quando giocano insieme, hanno grande libertà di muoversi, rispettando il nostro contesto perché dobbiamo divertirci insieme, e stasera è un'altra partita che dimostra che siamo sulla strada giusta". E a proposito della scelta di tenere fuori Orsolini ha spiegato: "Avevamo di fronte una squadra forte, che riesce ad attaccare bene entrambi i lati. Il periodo di Ndoye e Orsolini è buono per entrambi, per la partita di oggi Dan era un'opzione valida perché ha gi fatto il quinto, ha forza fisica sia in attacco che in difesa, per aprire il campo a un destro come lui è più facile. Ma senza dimenticare quello che ha fatto Orsolini finora". Infine una battuta su Zirkzee: "È un giocatore che sta molto bene in questo momento, è giovane e deve continuare a lavorare - ha concluso -. Fa cose bellissime con i compagni, deve continuare con la stessa fame di migliorare, i campioni si vedono alla fine. Anche lui sta lavorando bene, è uscito perché aveva un po' di fastidio. In settimana non è stato al 100%, si è allenato negli ultimi due giorni ma si sentiva in grado di iniziare".