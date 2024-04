Sconfitta che lascia parecchio amaro in bocca per il Milan, finito ko nel derby che ha permesso all'Inter di vincere aritmeticamente lo scudetto. Dopo l'1-2 del 'Meazza' Stefano Pioli ha commentato la partita contro i nerazzurri: "Sono passato negli spogliatoi e ho provato a tirare su il morale dei ragazzi - ha dichiarato a Dazn. È una sconfitta pesante per tutto quello che c’è dentro e ho cercato di rinfrancare i miei giocatori. Dobbiamo finire bene il campionato e sabato abbiamo una partita molto importante. Ancora una volta non siamo riusciti almeno a pareggiare il derby". L'allenatore ha spiegato la scelta tattica della difesa a 3: "Volevamo aspettare di più e provare con le ripartenze, difendere un più bassi per non concedere quello che è successo nella ripresa in occasione del gol subito. La squadra ha lottato con grande generosità e ritengo che non abbia avuto quel pizzico di fortuna nel trovare il pareggio"