Tre punti pesantissimi per la squadra di Motta, che passa 3-1 all'Olimpico e allunga al 4° posto nella corsa Champions. Voti alti per i rossoblù: l'MVP non è né Zirkzee né Saelemaekers, ma l'ex Calafiori. Solo 6 sufficienze tra i giallorossi: male Abraham e Llorente. I migliori e i peggiori: ecco i voti del telecronista di Sky Sport, Manuel Favia

