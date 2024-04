Le parole del direttore sportivo nerazzurro su Sky Sport: "C'è tanta soddisfazione. Noi non ci siamo mai nascosti sull'obiettivo scudetto, a differenza di altri che si nascondevano dietro la qualificazione in Champions piuttosto che nei buoni piazzamenti. L'Inter ha il dovere di provare a vincere, quando qualcuno sarà superiore di noi gli stringeremo la mano. Vogliamo rinnovare Lautaro prima dell'inzio della prossima stagione"

Tanta felicità anche nel volto di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che dopo lo scudetto vinto nel derby è intervenuto su Sky Sport: "C'è tanta soddisfazione. Sapevamo che sarebbe stata un'estate difficile perché cambiare 12 calciatori non è facile. Siamo stati bravi tutti insieme a individuare i sostituti che si sono rivelati importanti, hanno tutti portato un valore aggiunto a una rosa che era già forte. Ritengo che ci siano ancora tanti margini di crescita". Poi il ds lancia una frecciatina 'alle altre': "Non ci siamo mai nascosti, a differenza di altri che si nascondevano dietro la qualificazione in Champions piuttosto che nei buoni piazzamenti. Abbiamo sempre detto e sarà sempre così, ma non è detto che poi ci si riesca, che l'Inter ha il dovere e l'obiettivo di provare a vincere. Poi magari arrivi secondo e perdi una finale di Champions ben giocata, ma l'importante è iniziare una nuova stagione sempre con l'ambizione di essere il migliore. Poi quando qualcuno sarà superiore a noi gli stringeremo la mano".