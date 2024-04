In attesa di farlo all'aperto e con tutti i suoi tifosi, l’Inter ha giustamente già iniziato a festeggiare lo scudetto e la seconda stella: in un locale di Milano, nella notte dopo il derby vinto sul Milan, Lautaro e compagni si sono già infatti scatenati. Dalle storie su Instagram di Agustina, la moglie del capitano interista, ecco video di balli di gruppo, canti, cori e una torta gigante come antipasto delle lunghe celebrazioni previste nei prossimi giorni

