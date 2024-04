Festa in campo, ma anche per le strade di Milano. Dopo la vittoria dello scudetto, alcuni giocatori dell'Inter hanno raggiunto piazza Duomo per condividere la gioia con i tifosi. Tra questi, Dimarco, Lautaro, Barella, Calhanoglu e Dumfries che hanno scattato selfie e festeggiato con il mondo nerazzurro. Guarda il video

VAI ALLO SPECIALE