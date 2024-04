"Presidente, ci deve fare un regalo . Io e Calhanoglu le siamo costati 0 euro …". La chat l'ha fatta partire proprio il regista turco dell'Inter, invitando vari protagonisti dello scudetto dell'Inter in una diretta Instagram; ma a prendersi la scena è Marcus Thuram , che si conferma "anima" dello spogliatoio e sempre pronto allo scherzo e alla battuta. A collegarsi a sorpresa, infatti, è anche il presidente Zhang , dalla Cina, che sta al gioco con i suoi ragazzi. E quando Thuram, mimando in camera lo "0" , gli ricorda quanto gli siano costati due dei principali artefici della seconda stella - lui e Calhanoglu, entrambi presi a parametro zero - sorridendo risponde "Sapevo che non era una buona idea entrare in questa chat…". E Calhanoglu: " Meno di un caffè …".

Manca solo il "demone" Inzaghi

Uno spettacolo andato avanti quasi un'ora, che ha visto collegarsi anche fino a 60mila utenti. A dare il via Calhanoglu, probabilmente al risveglio dopo la nottata di festa: è circa mezzogiorno quando avvia la chat da casa sua, invitando Thuram che - con un paio di occhiali impossibili da non notare - invece non rivela dove si trova ("altrimenti poi vengono tutti qui"). Ed ecco poi aggiungersi Barella, Dimarco, Lautaro Martinez e Dumfries, che per buona parte della diretta se ne sta al buio, probabilmente svegliato dalla chiamata dei compagni. Fino al presidente... Manca solo l'allenatore, e Thuram lo invoca chiamandolo con quello che per tutti è ormai il soprannome "ufficiale": "Chiama il demone!". "Lui non ha Instagram", risponde però Lautaro.