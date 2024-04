Allegria, esultanze speciali e tanti scherzi: Marcus Thuram ha fin da subito conquistato compagni e tifosi ma non soltanto per le sue prestazioni in campo. L’intesa speciale con Lautaro, l’amicizia con Dimarco e i dispetti al connazionale Pavard: grazie alla sua simpatia, oltre che al suo talento, "Tikus" è stato il protagonista di questa seconda stella

