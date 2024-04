La partita tra Inter e Torino, in programma per sabato 27 aprile alle ore 15, potrebbe essere spostata. La preferenza dei nerazzurri, infatti, sarebbe quella di spostare la partita a domenica 28 aprile alle ore 12:30 e poi dar vita alla festa

Dopo aver vinto lo scudetto battendo il Milan nel derby, l'Inter pensa alla festa ufficiale da vivere insieme ai tifosi nerazzurri. Ed è proprio per questo che la prossima partita, quella contro il Toro (in programma sabato 27 alle ore 15), potrebbe subire variazioni. L'intenzione dell'Inter, infatti, sarebbe quella di far spostare la partita a domenica 28 aprile alle ore 12:30 e poi dar vita alla festa scudetto con la parata e il bus scoperto.