Day after Milan: si pensa già al futuro

Il Milan non si è allenato come da programma. Da mercoledì di nuovo al lavoro: la squadra per le ultime cinque partite e la società per programmare il futuro. È il momento più buio dell'era Pioli. Intanto contro la Juve è maxi emergenza in difesa

Per il Milan è il giorno più triste, il momento peggiore della stagione e forse degli ultimi cinque anni, cioè dell'era Pioli. Perché l'Inter ha vinto il sesto derby di fila, e lo ha fatto proprio in casa del Milan vincendo lo scudetto della seconda stella. Per i rossoneri è stato un giorno di riposo, già in programma a prescindere dal risultato del derby. La ripresa sarà dalla giornata di mercoledì, dove ci saranno due Milan al lavoro: uno in campo a Milanello per preparare le ultime cinque partite, e uno a Casa Milan per programmare il futuro, senza Stefano Pioli ma con un nuovo allenatore, ancora da individuare. Cardinale era infatti a Milano per il derby, ma anche per iniziare a pensare alle mosse future del club.