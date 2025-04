Dodici giocatori di serie A (in riferimento al periodo 2021-2023) sono indagati dalla Procura di Milano per scommesse su siti illeciti. I fatti sono emersi dall'analisi delle chat nei telefoni sequestrati nell'ottobre 2023 a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Gli atti già trasmessi alla procura Figc per la valutazione di eventuali infrazioni dell'ordinamento sportivo: non ci saranno squalifiche senza giocate sul calcio (come al momento emerge, tranne nei casi di Tonali e Fagioli)

COSA RISCHIANO I GIOCATORI INDAGATI