Squalificati, le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo in vista della prossima giornata di campionato. Dopo il finale nervoso del derby, due giornate di squalifica per Calabria, un turno per Dumfries e Theo Hernandez. Anche Tomori salterà la Juve

Due giornate di squalifica per Davide Calabria, una giornata di stop e diecimila euro di multa a Theo Hernandez e Denzel Dumfries, sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ai due milanisti e al nerazzurro espulsi per i parapiglia avvenuti nel finale del derby di ieri sera. In particolare, Calabria è stato punito "per aver colpito al volto, a gioco fermo, un calciatore della squadra avversaria", mentre il suo collega di reparto rossonero e l'interista pagano entrambi "per avere, a gioco fermo, afferrato al collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo".