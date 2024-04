Ospite dell'evento "Il Foglio Sportivo", Abodi si è congratulato con l'Inter per la vittoria del 20° scudetto: "Vittoria meritata e convincente. Costanza, compattezza, continuità, equilibrio all'interno della squadra con una guida serena e determinata: questo stile si manifesta nei comportamenti in campo", afferma il Ministro dello Sport, "Adesso il tema è rinnovare queseta capacità, ma il calcio è questo". Non dimentica le tre squadre italiane impegnate nei percorsi europei: "Gran merito al calcio italiano che mantiene la prima posizione e conquista la quinta squadra in Champions". Continua: "Sono segnali di una capacità di vincere anche in un sistema che ha i suoi disagi".