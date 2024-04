Domenica, dopo la gara contro il Torino in programma alle 12:30, i nerazzurri sfileranno per le strade della città per festeggiare il ventesimo scudetto. I due autobus scoperti sui quali viaggeranno Lautaro e compagni percorreranno a passo d'uomo un tragitto di 8 km. La parata inizierà da San Siro alle ore 16 e terminerà alle intorno alle 21 a Piazza Duomo

Dopo la vittoria del ventesimo scudetto nel derby di lunedì sera è tempo di festeggiare per l'Inter di Simone Inzaghi. Domenica 28 aprile i nerazzurri prima scenderanno in campo alle 12:30 contro il Torino (gara posticipata dalla Lega, originariamente in programma sabato alle 15) e poi festeggeranno con i tifosi. Lautaro e compagni sfileranno per le strade della città su due pullman scoperti, che viaggeranno per 8 km a passo d'uomo. La parata, che durerà circa 5 ore, inizierà alle 16 a San Siro e terminerà alle 21/21:30 in Piazza Duomo. Una volta arrivati i calciatori dell'Inter si affacceranno da Terrazza 21.