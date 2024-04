Juve col Milan per mettere al sicuro la Champions

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato: sabato c'è il Milan, un match fondamentale per trovare conferme e per mettere al sicuro anche la qualificazione in Champions

L'obiettivo minimo è stato raggiunto. La Juventus è in finale di Coppa Italia, ma quanta fatica contro una Lazio che fino a pochi minuti dalla fine era a un passo dalla possibile rimonta. Questa volta i cambi hanno fatto la differenza. Il tiro cross di Weah, più tiro che cross, ha consentito a Milik di realizzare il gol che ha scacciato i fantasmi. Perché una eliminazione dalla Coppa Italia dopo il 2-0 dell' andata, come ha sottolineato Allegri, avrebbe avuto un effetto deleterio anche per il finale di campionato. La qualificazione è stata ottenuta e questo ha portato entusiasmo in uno spogliatoio che ha mostrato non pochi segnali di nervosismo. Cambiaso, McKennie e lo stesso Vlahovic non hanno nascosto il loro disappunto al momento della sostituzione, segnali chiari delle difficoltà che sta vivendo la Juventus.