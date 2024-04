Il presidente del Milan, intervenuto a 'Il Foglio sportivo' a San Siro, ha fatto il punto sul futuro di Pioli: "Sarà il nostro allenatore fino alla fine della stagione. Poi faremo i ragionamenti per il futuro". E sul rapporto con Maldini: "Non l’ho più sentito, gli auguro ogni soddisfazione" ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

"Il nostro allenatore è Pioli e lo sarà fino a fine stagione. Conto che ci faccia vincere le partite che servono per il secondo posto. Poi a fine stagione il club e noi faremo i ragionamenti per il futuro". Parole chiare e precise quelle di Paolo Scaroni sul futuro di Stefano Pioli. Il presidente del Milan è intervenuto a 'Il Foglio sportivo' a San Siro toccando diversi argomenti tra i quali, oltre all’analisi su Pioli, la sconfitta maturata nel derby contro l’Inter. "Ci piacerebbe ogni tanto vincere con l’Inter che ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l’Inter, con Marotta e Antonello. Abbiamo perso troppe partite di fila ma la stagione non si è ancora conclusa: dobbiamo lottare per difendere il secondo posto". Poi, sulla stagione svolta dai rossoneri: "Considero la stagione buona, magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c’è da fare delle riflessioni. Ma tutto sommato abbiamo passato anche questa". approfondimento Il Milan prepara la rivoluzione: nessuno è incedibile

"Serie A a 18 squadre per la salute dei giocatori" Il presidente del Milan, inoltre, come riportato dall'Ansa, è tornato a parlare dell’ipotesi di avere una Serie A a 18 squadre. Opzione che, secondo lui, diventerà per forza di cose necessaria in futuro: "Andare a 18 squadre sarà un fatto di forza di gravità – spiega Scaroni. Avverrà perché non possiamo più continuare così e giocare così tante partite. Mette a rischio la salute dei nostri giocatori, io credo che qualcosa dobbiamo fare. Non possiamo stare lì a subire la concorrenza della Fifa, i calendari diventano insostenibili. Chiedete a Casini la fatica che facciamo per comporre i calendari". approfondimento La Serie A resterà a 20 squadre: favorevoli in 16

"Maldini non l'ho più sentito" Infine, Scaroni è tornato a parlare anche del suo rapporto con Maldini: "A dire il vero non l’ho più sentito. Penso sempre che quando qualcuno guarda al passato vuol dire che non sta vivendo un bel presente. Spero che non sia questo il caso di Maldini, a cui auguro ogni soddisfazione".