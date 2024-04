La squadra neroverde andrà in ritiro a partire da domani, giovedì 25 aprile, a Firenze per preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina di domenica al Franchi. L’obiettivo della società è quello di scuotere l'ambiente per provare a centrare l’obiettivo salvezza distante, al momento, solo 2 punti

Il Sassuolo in ritiro a partire da domani , giovedì 25 aprile. È questa la decisione della società e dello staff tecnico neroverde a seguito della pesante sconfitta di domenica contro il Lecce di Gotti, al Mapei Stadium, per 3-0. Con questa scelta, la società vuole garantire a Ballardini di poter preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina , in programma al Franchi domenica alle ore 20:45. Data la trasferta, la squadra sarà in ritiro a Firenze e si allenerà in un centro sportivo della zona.

Sassuolo in ritiro, ma non è la prima volta che avviene

La scelta del ritiro, presa già una volta nelle passate 11 stagioni del Sassuolo in Serie A (quando tornò Di Francesco dopo l'esonero a seguito delle 5 sconfitte della breve parentesi di Malesani), è stata condivisa da società e staff. Per i neroverdi, infatti, lo spettro retrocessione inizia a spaventare e non poco. A 5 giornate dal termine del campionato (nelle quali la squadra di Ballardini se la vedrà contro squadre come Fiorentina, Inter e Lazio), il Sassuolo è penultimo a quota 26 ma con soli 2 punti di distacco dalla quartultima posizione occupata dall’Udinese (al momento a 28 punti). Nonostante il cambio di allenatore, con Ballardini che è subentrato il 1° marzo al posto di Dionisi, non è scoccata la giusta scintilla per uscire dalla zona calda della classifica. La speranza è che il ritiro possa dare una svolta. Al momento, i neroverdi dopo 33 partite di campionato, hanno collezionato 6 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte.