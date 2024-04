Milan, emergenza difesa: ancora out Kjaer

Il Milan prepara il big match contro la Juve, in programma a Torino sabato alle 18. Per Pioli - che deve fare a meno degli squalificati Calabria, Tomori e Theo - è emergenza in difesa, con Kjaer che ancora non si è allenato con i compagni. Davanti Chukwueze e Okafor cercano spazio, ma al momento l'ipotesi più probabile è il ritorno di Giroud come prima punta con il tridente Pulisic-Loftus-Leao alle sue spalle. Nel video le ultime news dall'inviato a Milanello Manuele Baiocchini

