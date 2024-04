Dove vedere Udinese-Roma

La partita tra l'Udinese del neo allenatore Fabio Cannavaro e la Roma della 32^ giornata di Serie A- interrotta il 14 aprile al 71’ sull’ 1-1 (gol di Pereyra e Lukaku) per il malore di Ndicka- si recupera oggi, giovedì 25 aprile alle ore 20 . Gara da seguire in diretta sull’ app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky

I numeri di Udinese e Roma

Dalla stagione 2013/14 l’Udinese ha perso 17 delle 21 sfide di Serie A contro la Roma (3 vittorie, 1 pareggio), nel periodo nessuna squadra ha perso più partite nel massimo campionato contro una singola avversaria (17 anche la Sampdoria contro il Napoli). L’Udinese ha segnato quattro gol nell’ultima partita casalinga contro la Roma in Serie A (vittoria per 4-0 il 4 settembre 2022), tante reti quante nelle precedenti 10 gare in Friuli contro i giallorossi (1 vittoria, 2 pari, 7 sconfitte). Solo la Salernitana ha ottenuti meno punti dell’Udinese in partite casalinghe in questo campionato (12); infatti, i friulani hanno ottenuto appena un successo in gare interne nel torneo in corso (9 pari, 6 sconfitte), record negativo di vittorie per loro dopo 16 gare interne in una stagione di Serie A. La Roma è rimasta imbattuta nelle cinque trasferte con Daniele De Rossi in campionato (3 vittorie, 2 pareggi), solo tre allenatori sono rimasti imbattuti in più gare esterne all’esordio con la Roma in Serie A: Eusebio Di Francesco (sette), Rudi Garcia (otto) e Fabio Capello (sei).