La sconfitta rimediata al Castellani, la decima di questo campionato, ha compromesso forse in maniera definitiva le speranze del Napoli di raggiungere un posto nella prossima Champions. E così, dopo aver cambiato 3 allenatori nella stagione post-scudetto, gli azzurri si preparano a una nuova rivoluzione in panchina in estate. Al momento sono tre le piste principali seguite da De Laurentiis per individuare la guida tecnica del Napoli per la stagione 2024/25: i nomi sono quelli di Conte, Pioli e Gasperini . Stanno scendendo, invece, le quotazioni di Italiano che è diretto verso il Bologna che, probabilmente, si separerà con Thiago Motta.

La scelta tra Conte, Pioli e Gasperini

Tutti e tre sono stati già sondati e hanno dato una disponibilità di massima, ma ognuno di loro prevede un budget d'ingaggio e di mercato diverso, per cui la scelta toccherà al patron del club. Quello con costi più alti è Antonio Conte che vorrebbe un instant team per vincere subito, con l'acquisto di almeno 3 giocatori importanti considerando la cessione di Oshimen (un difensore, un centrocampista alla Koopmeiners, un attaccante alla Lukaku). Gasperini è la soluzione che affascina di più, De Laurentiis lo voleva già tanti anni fa, ma è sotto contratto e non è detto che l'Atalanta lo lasci andare o che non rinnovi con i bergamaschi. Resta l'idea Pioli, il compromesso tra le due filosofie e la via di mezzo equilibrata che piace. L'ultima parola spetterà al presidente del Napoli, in accordo col nuovo ds che sarà Manna.