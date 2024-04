Calzona per la sfida contro la Roma (in diretta domenica alle ore 18:00 su Sky Sport e in streaming su NOW) perde Zielinski per lesione ma recupera dalla squalifica Rrahmani e Mario Rui. In attacco confermato il solito tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. In casa Roma, invece, out Smalling e Lukaku con Azmoun pronto a sostituirlo nel tridente con Dybala ed El Shaarawy. Squalificato Paredes, De Rossi si affida a Bove con Cristante in regia. In difesa torna Ndicka