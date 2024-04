Anche l'allenatore del Bologna ha analizzato il match poco prima dell'avvio: "Non so come si affronta Cannavaro, siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare. Affrontiamo una squadra difficile da affrontare, sono situazioni diverse rispetto al match di Roma, sinceramente non so cosa può proporre Cannavaro ma so che noi dobbiamo attaccare bene ed evitare le loro ripartenze"