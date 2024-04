La Roma scrive di nuovo alla Lega Serie A chiedendo di tutelare il proprio club allo stesso modo delle altre squadre impegnate nelle coppe europee e nella corsa all'Europa attraverso il campionato. In attesa di conoscere il calendario di quel weekend che la Lega dovrebbe diramare oggi, il club giallorosso ha infatti chiesto di poter giocare la sfida di Bergamo contro l'Atalanta lunedì 13 maggio. Questo perché i giallorossi saranno impegnati in trasferta contro il Bayer Leverkusen il 9 maggio (l'Atalanata giocherà nella stessa giornata il proprio ritorno contro il Marsiglia in casa) e chiedono di avere lo stesso numero di giorni di riposo che i bergamaschi avranno in occasione della propria trasferta, il 2 maggio per la gara d'andata, dopo la quale giocheranno per l'appunto di lunedì in campionato (alle 18 contro la Salernitana).