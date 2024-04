Juve, l'Olimpico decide presente e futuro di Allegri

Presente e futuro della Juve passano dall'Olimpico, prima contro la Roma in campionato, per blindare il terzo posto, e poi in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Finale di stagione decisivo per la Juve e per Allegri, che deciderà se continuare sulla panchina bianconera

L’Olimpico decide. Presente e anche futuro. In pochi giorni, la Juventus sfida prima la Roma per blindare il terzo posto in campionato e il pass per la nuova Champions League, e poi toccherà sullo stesso campo alla finale di Coppa Italia. Il 15 maggio contro l’Atalanta. Uno stadio, in cui spesso Allegri ha esultato. Quattro volte per la Coppa Italia, e nel 2018 dopo uno 0-0 contro la Roma anche lo scudetto numero 7 della serie dei 9. Tradizione fortunata in passato, meno nel presente. Le ultime due volte a Roma, nell’ultimo mese e mezzo, per la Juventus contro la Lazio in campionato e nel ritorno della semifinale di Coppa Italia sempre contro la squadra di Tudor sono arrivate due sconfitte. Indolore quella nella coppa, ma resta un KO sul tabellino.