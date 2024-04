Conquistata l'aritmetica certezza di giocare la prossima Champions League dopo il pareggio contro la Juve, e superato in questo modo, almeno parzialmente, il duro colpo dell'eliminazione dall'Europa League e della sconfitta nel derby che ha consegnato lo scudetto all'Inter, al Milan è tempo di analisi e riflessioni in vista del prossimo futuro, che con ogni probabilità non sarà più nel segno di Stefano Pioli. Quello che resta ora sono 4 partite di campionato nelle quali l'obiettivo sarà soprattutto quello di provare a confermare il secondo posto in campionato che i rossoneri occupano in questo momento, cosa che l'allenatore rossonero dovrà fare, almeno nel primo dei 4 appuntamenti contro il Genoa, senza Maignan e Loftus-Cheek. Il portiere francese non era sceso in campo contro la Juve dopo aver avvertito un fastidio ai muscoli della coscia destra durante il riscaldamento pre partita, mentre l'inglese aveva lasciato il campo dolorante nei minuti finali. Ebbene, per entrambi si tratta di una lesione di basso grado alla coscia destra (all'adduttore lungo nel caso di Maignan, al bicipite femorale in quello di Loftus-Cheek) per le quali verranno monitorati la prossima settimana. In attesa di aggiornamenti, dunque, almeno una settimana senza allenamenti e niente Genoa.