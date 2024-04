Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

L'Inter festeggia lo scudetto battendo il Toro con una doppietta di Calhanoglu (13 gol, dai tempi di Mattheus un centrocampista nerazzurro non segnava così tanto). Senza gol lo spareggio per il secondo posto fra Milan (aritmeticamente in Champions) e Juventus, finisce in parità (uno spettacolare 2-2) anche fra Napoli e Roma. Salernitana retrocessa dopo il ko di Frosinone. Stasera Genoa-Cagliari

