Milan: nessuno è incedibile, nemmeno Maignan

L'ultimo infortunio di Maignan, che salterà la partita contro il Genoa e verrà rivalutato la prossima settimana, riapre la discussione sul tema portiere in casa rossonera. Il francese ha un contratto che scadrà nel 2026 ma al momento non ci sono avanzamenti sulla trattativa per rinnovo di contratto. Il Milan prende tempo e valuta. Non solo per le partite giocate in questa stagione da Mike, non proprio "Magic" come lo chiamano i tifosi, ma piuttosto normali. Soprattutto per i diversi infortuni che l'hanno tenuto spesso fuori causa, anche nell'ultima contro la Juve, quella in cui Sportiello è stato non solo degno sostituto ma addirittura migliore in campo. Nelle tre stagioni al Milan, Maignan ha saltato 39 partite su 147 totali. Probabilmente troppe. Ecco perché se dovesse arrivare una grande offerta, il Milan la prenderebbe in seria considerazione.