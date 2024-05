L’allenatore del Torino in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Bologna: "Ogni gara rappresenta un’opportunità. Si difende una maglia importante". Poi, sulla stagione svolta sulla panchina granata: "Il risultato è ottimo. In altri posti direi che è eccellente”. E sul rapporto con i tifosi: "Ci ho messo un po’, ma alla fine sono riuscito a capirli. Fanno bene a chiedere di più". E infine una battuta ai giornalisti sul futuro: "Vi mancherò?" TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Vi mancherò? ": Ivan Juric risponde così, con il sorriso e con una battuta, alle domande su suo futuro sulla panchina granata, durante la conferenza stampa per presentare la sfida, in programma domani alle ore 20:45, del suo Torino contro il Bologna. L’allenatore del Torino, in scadenza di contratto, ha fatto il punto sulla stagione svolta sulla panchina dei granata: "Il risultato è ottimo. Siamo nella parte sinistra della classifica. In altri posti direi che è eccellente. Rispetto a società più attrezzate abbiamo fatto bene. Però, se guardiamo la storia del Toro ti direi di no perché il Torino deve avere l’obiettivo e le strutture per fare risultati migliori". approfondimento Torino, una maglia speciale per ricordare Superga

"Bisogna difendere la maglia. I tifosi fanno bene a chiedere di più" Il Torino è al momento al decimo posto in classifica a -4 dall’ottavo posto occupato dalla Fiorentina (che ha però una partita in meno). Domani, di fronte ci sarà il Bologna di Thiago Motta, che vorrà continuare a sognare la qualificazione in Champions League: "Ogni gara rappresenta un’opportunità. Si difende una maglia importante. Non servono altre motivazioni". Poi, su cosa dovrà cambiare il Torino nella prossima stagione: "O vendi tutti e riparti – spiega Juric – o tieni tutti e aggiungi tre o quattro giocatori". Infine, un messaggio per i tifosi: "Ci ho messo un po’, ma alla fine sono riuscito a capirli. Fanno bene a chiedere di più. Non bisogna accontentarsi. Magari devono usare modi più partecipativi".

"Thiago Motta un genio" Juric parla poi dell'avversario: "Il Bologna è la squadra che mi ha impressionato di più, hanno uno spirito fantastico. Quando li vedo, sono davvero forti: dobbiamo affrontarli al massimo". E su Thiago Motta l'allenatore granata non ha dubbi: "era già un mezzo genio da calciatore. Ha avuto bisogno di tempo, a Bologna ha trovato la sua dimensione. Il suo background calcistico lo porta in una grande squadra, avrà una grande carriera. Sono curioso di vedere come proseguirà il suo percorso".