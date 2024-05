Paul Pogba si cala nei panni di attore e recita nel film francese "4 Zéros", in uscita nell'aprile del 2025. Lo ha rivelato il quotidiano francese "Le Parisen". Il centrocampista della Juventus sta scontando una squalifica di 4 anni per positività al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto scorso e spera ancora in una riduzione dopo il suo ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.

approfondimento Non solo Pogba: gli altri calciatori "attori"