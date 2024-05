Italiano: "Gol del 2-1 viziato da fallo di mano"

Vincenzo Italiano recrimina per la sconfitta della Fiorentina: "Approccio sbagliato solo per il fatto che siamo andati sotto su una nostra ingenuità, poi l'abbiamo presa in mano. Ennesimo palo colpito, già nel primo tempo potevamo andare oltre il pareggio e nel secondo potevamo fare meglio anche se il gol loro è viziato da un fallo di mano di Lazovic. Ci dispiace, ci tenevamo a non perderla e invece è andata così".