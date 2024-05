Castrovilli ritrovato manda messaggio a Spalletti

Nel video la rete del momentaneo 1-1 di Gaetano Castrovilli in Verona-Fiorentina. Un gol che è non ha portato punti alla squadra di Italiano, ma che rivede nuovamente il centrocampista protagonista dopo quasi un anno dall'ultima volta in cui era andato a segno (14 maggio 2023 contro l'Udinese). Ora si candida per un finale di stagione di qualità, per provare una rincorsa finale nelle scelte di Spalletti per l'Europeo, da lui già vinto nel 2021 con Mancini

