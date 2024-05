Serie A

Il Torino dovrà rinunciare a Vlasic per una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra. La Juventus perde Danilo, ma ritrova Yildiz e Alex Sandro. La Roma tira un sospiro di sollievo sul fronte Dybala mentre a Napoli c'è da verificare Osimhen. Folorunsho e Piccoli salteranno uno scontro diretto per la zona calda della classifica. Ecco quindi la situazione di indisponibili, squalificati e recuperabili in vista del prossimo turno GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT