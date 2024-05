Nasce Juventus Creator Lab

Juventus Creator Lab nasce per aumentare l’accesso e la vicinanza al mondo della Juventus, dalla prima squadra femminile e maschile, al progetto Next Gen, e ancora alle Legends, al team di eSport e alla serie animata Team Jay, dedicata ai bambini. "Negli ultimi anni, lo storytelling e l'industria dei media hanno vissuto una rivoluzione e lo sport non ha saputo tenere il passo - ha dichiarato Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer bianconero -. Juventus Creator Lab ha l’ambizione di essere una realtà all'avanguardia, per creare sempre più contenuti per la nostra fanbase globale e per essere sempre meglio allineati con tendenze della società in cui viviamo". “Le visualizzazioni dei video realizzati per il nostro ecosistema sono cresciute, nelle ultime due stagioni, del 159%, e queste sono tutte storie che non erano mai state raccontate prima, e che permettono agli appassionati e ai fans di avere un accesso maggiore alla Juventus, oltre a rappresentare nuove opportunità per i nostri partner”, ha aggiunto Marco Castellaneta, Head of Digital Media di Juventus.