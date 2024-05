Ballottaggio Kean-Yildiz: così Juve-Salernitana

Allegri cerca i punti per l'artimetica qualificazione alla Champions contro la retrocessa Salernitana. Kean favorito su Yildiz per affiancare Vlahovic. Kostic dovrebbe partire dal 1' a sinistra. Colantuono con Tchaouna-Vignato alle spalle di Ikwuemesi. Match in programma domenica 12 maggio alle 18 in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

ALLEGRI: "DA VALUTARE CHIESA E YILDIZ"