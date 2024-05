Lazio per l'Europa e Empoli per la salvezza nel sfida dell'Olimpico. Luis Alberto non convocato per scelta tecnica di Tudor. Felipe Anderson e Zaccagni alle spalle del confermato Immobile in attacco. In porta ancora Mandas, con Provedel in panchina. Tre dubbi invece per Nicola: Marin, Pezzella e Niang in vantaggio su Grassi, Cacace e Caputo. Match in programma domenica 12 maggio alle 12.30 in diretta su Sky: canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW