De Rossi: "Atalanta ha meritato, andava al doppio"

Analisi critica e lucida quella di Daniele De Rossi al termine della sconfitta contro l'Atalanta: "Dovevamo reagire prima, loro sono forti e vanno al doppio di tante squadre in Europa - spiega - Le reazioni mentali esistono nel calcio e dobbiamo vincere qualche duello in più, non possiamo aspettare il rigore per riaprire la partita. Dopo il primo gol ci siamo sciolti, non è facile giocare qui ma abbiamo rischiato di prendere tanti gol e non va bene. Con un altro attaccante forse potevamo arrivarci meglio e quindi ho deciso di inserire anche Abraham". Nel secondo tempo, specialmente dopo il rigore, la Roma ci ha provato: "Il cambio di passo è stato mentale, abbiamo visto uno spiraglio per riaprirla anche se non lo meritavamo. Il possesso palla è fine a se stesso contro questa squadra, volevamo giocare in verticale ma non siamo una squadra con grande profondità".