La lazione è servita

A giudicare da come sono andate le cose, sembra di sì. A lui, Theo Hernandez e Tomori, i 3 big finiti in panchina, perché l'allenatore non li aveva visti adeguatamente motivati per questo finale di stagione. Sono entrati e hanno fatto la differenza. Leao, gol e assist, con quel nome Conceicao sulla maglia, che rimanda più al possibile prossimo allenatore Rossonero che alla mamma del talento milanista. Grazie alle loro giocate hanno riacceso un San Siro spento e silenzioso per la seconda volta consecutiva, in protesta contro la proprietà, accusata di non avere progetti ambiziosi per il futuro.