Con lo slogan 'Our Space', la Juventus ha annunciato l'apertura della campagna abbonamenti per il 2024/2025, con inizio il 23 maggio, per chi vuole rinnovare la tessera. Il club bianconero è il primo delle Serie A ad avviare la campagna abbonamenti per la prossima stagione. La vendita libera partirà dal 12 giugno e gli abbonamenti potranno essere acquistati tramite i canali ufficiali del club o direttamente all'Allianz Stadium.