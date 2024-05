Per la finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio, nella Juve dovrebbe giocare Miretti al posto dello squalificato Locatelli, mentre Alex Sandro e Danilo si sono allenati regolarmente, con quest'ultimo che dovrebbe affiancare Bremer e Gatti in difesa. Yildiz è in dubbio. Nell'Atalanta, senza Scamacca squalificato, De Ketelaere davanti a Koopmeiners e Lookman. Le probabili formazioni di Atalanta-Juve

