Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

L'Atalanta batte la Roma 2-1 e si avvicina sempre di più alla prossima Champions, dove ci saranno sicuramente Bologna e Juventus aritmeticamente qualificate. Per i bianconeri soltanto un pari per 1-1 in casa contro la Salernitana già retrocessa. Vittorie importanti in chiave europea per Lazio e Torino. Ecco gli highlights di Sky Sport di questa 36esima giornata, dove per ora sono stati segnati 26 gol. Aspettando le due partite mancanti: Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza in programma oggi

