L'applauso della sua Piacenza. Simone Inzaghi, campione d'Italia con l'Inter, è tornato nella sua terra natia per essere premiato dall'amministrazione comunale. "Per me è motivo di orgoglio essere qui - ha esordito l'allenatore dei nerazzurri -. Volevo ringraziare la sindaca per avermi dato questa opportunità, è un premio sentito per dove sono nato, un grande orgoglio, ho visto tanti amici di infanzia. Mio padre e mia madre li vedo sempre, soprattutto ora che mi sono avvicinato da Roma a Milano, e questa cosa di poter vedere i miei famigliari spesso mi ha aiutato all’Inter. È un premio personale ma è giusto condividerlo con la famiglia Inter, con i miei giocatori, la mia società, il mio presidente e poi i tifosi, un valore aggiunto per noi. Io avevo vinto lo scudetto da giocatore ma questo primo da allenatore l’ho chiamato 'scudetto della gioia' perché per me e i giocatori aver visto milioni di tifosi interisti felici è stato un grande orgoglio. Vincere lo scudetto in casa del Milan è stato un qualcosa che doveva succedere, una gioia". A margine dell'evento si è poi concesso alle domande dei cronisti presenti. "Vincere il campionato con 5 giornate di anticipo è stato meraviglioso per quello che ci hanno tributato i tifosi dell'Inter - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Adesso manca la partita con la Lazio, col Verona l'ultima e poi ci incontreremo con la società per il rinnovo. Devo essere sincero, abbiamo sempre avuto tranquillità perché il presidente Zhang e ai miei ragazzi in questi tre anni non ha fatto mai mancare nulla. L'unica cosa che ha fatto mancare è la presenza quest'anno, ma non si è di fatto quasi sentita perché ogni settimana c'era un continuo colloquio per fare in modo che se ci fosse qualche problema ci avrebbe aiutato e io non ho mai avuto alcun problema".