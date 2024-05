Monza resta a Fininvest: salta cessione a Orienta

Salta, almeno per il momento, la trattativa per la cessione del Monza al gruppo Orienta Capital Partners fondo italiano creato da Augusto Balestra. Nonostante le due parti fossero al lavoro da almeno un anno e negli ultimi 4 mesi i contatti si fossero intensificati non si è trovata l'intesa sia per quanto riguarda le strategie sia per il nuovo assetto societario e gli investimenti futuri. Non sono esclusi nuovi contatti fra i due gruppi che si sono lasciati in buoni rapporti. Così come possibili nuove manifestazioni di interesse per il club potrebbero arrivare da Stati Uniti e Arabia. Per la prossima stagione il Monza resta dunque di proprietà del gruppo Fininvest

